سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:09 ص 30/12/2025

سعر صرف اليورو

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 56.15 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و56.32 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك مصر: 56.14 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و56.31 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك القاهرة: 56.14 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و56.31 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك الإسكندرية: 56.13 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و56.31 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 56.15 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و56.33 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

