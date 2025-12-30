خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء خلال 30 دقيقة

يُعد فقدان كارت عداد الكهرباء "مسبق الدفع" من المشكلات الشائعة التي تواجه عددًا من المواطنين، إلا أن شركات توزيع الكهرباء تتيح استخراج كارت بدل فاقد خلال وقت قصير، وبإجراءات بسيطة.

ويستعرض "مصراوي" الخطوات والمستندات المطلوبة والمدة الزمنية لإنهاء الخدمة، في ما يلي:

أولًا: التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء

يتوجه المشترك إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن، أو فرع خدمة العملاء المختص بالعدادات مسبقة الدفع.

ثانيًا: تقديم طلب بدل فاقد

يقوم المشترك بتقديم طلب استخراج كارت كهرباء بدل فاقد، ويتضمن الطلب:

- اسم المشترك.

- رقم العداد.

- عنوان الوحدة.

- سبب الطلب (فقدان الكارت).

ثالثًا: المستندات المطلوبة

عادة ما تطلب شركة الكهرباء التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد.

- إيصال كهرباء قديم (إن وجد).

- رقم العداد أو كود المشترك.

ولا يشترط تحرير محضر فقد في أغلب الشركات، إلا إذا طُلب ذلك في حالات خاصة.

رابعًا: سداد الرسوم

يتم سداد رسوم استخراج الكارت بدل فاقد، والتي تختلف من شركة لأخرى، لكنها رسوم رمزية، ويتم السداد من خلال شباك التحصيل أو الخزينة.

خامسًا: استلام الكارت الجديد

بعد إنهاء الإجراءات يتم التالي:

- إصدار كارت جديد خلال 20 إلى 30 دقيقة.

- تحميل بيانات العداد والرصيد المتبقي على الكارت.

- يصبح الكارت جاهزًا للاستخدام الفوري.

ملاحظات مهمة:

- الرصيد الموجود على العداد لا يضيع بفقدان الكارت.

- لا يمكن شحن العداد من دون الكارت الجديد.

- في حال تكرار الفقد، قد تُطبق رسوم إضافية.