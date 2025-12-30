تجديد حبس ربة منزل وعشيقها 15 يومًا بتهمة قتل الزوج خنقًا في أكتوبر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل وعشيقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج الأولى خنقًا داخل مسكن الزوجية، بدافع رغبتهما في الزواج.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد عثرت على جثمان بائع متجول في العقد الرابع من العمر، ملقى على أحد الطرق بدائرة قسم أكتوبر، وبمناظرة الجثة تبين وجود شبهة جنائية، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يعاني من خلافات أسرية مع زوجته استمرت لفترة طويلة، وتبين ارتباط الزوجة بعلاقة غير شرعية مع شاب منذ نحو 6 سنوات، واتفاقهما على التخلص من الزوج أمام زواجهما.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أقرت الزوجة بأنها استغلت طلب زوجها ممارسة علاقة غير طبيعية، وقامت بتقييده بالحبال، ثم دخل العشيق وقام بخنقه حتى فارق الحياة.

وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أنهما نقلا الجثمان داخل سيارة العشيق، وألقياه بالطريق العام لإخفاء معالم الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.