قرار قضائي بشأن الاستئناف على رفض دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي

قررت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من عمرو شريف الدجوي، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، على الدعوى التي يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته بدعوى تدهور حالتها الصحية، إلى جلسة 26 مارس المقبل.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع طرفي النزاع، حيث طالب الدكتور محمد حمودة، محامي شريف الدجوي، باستخراج أوراق قضية مقتل الدكتور أحمد الدجوي وضمها إلى مستندات الدعوى.

في المقابل، طالب دفاع حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي بمد أجل الفصل في الدعوى لحين استخراج صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة الصادر برفض دعوى الحجر وتقديمها إلى هيئة المحكمة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، ما دفع الحفيد إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة.