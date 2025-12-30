احتجاجات العملة تهز إيران.. الرئيس الإيراني يدعو إلى الحوار

وكالات

حثّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الإصغاء إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء، وذلك عقب يومين من احتجاجات نظمها التجار في طهران اعتراضًا على ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

وأوضح بزشكيان، في منشور له على منصة "إكس"، أنه وجّه "وزير الداخلية إلى الاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين عبر الحوار مع ممثليهم، بما يتيح للحكومة التحرك بمسؤولية وتسخير كل إمكاناتها لمعالجة المشكلات والاستجابة لها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعاد أصحاب المحال التجارية في طهران إغلاق متاجرهم يوم الاثنين، في خطوة احتجاجية على تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، التي ازدادت سوءًا نتيجة العقوبات الغربية والتراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية.

ونظم تجار وأصحاب محلات إيرانيون احتجاجات لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين بسبب هبوط قيمة العملة الوطنية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة المئات في تجمعات في شارع سعدي بوسط طهران، وكذلك في حي شوش قرب بازار طهران الكبير، الذي لعب دورا حاسما في الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي وأوصلت الإسلاميين إلى السلطة.

وقال شهود لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن تجارا أغلقوا محلاتهم ودعوا آخرين للقيام بالمثل.

وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية أن العديد من الشركات والتجار توقفوا عن العمل، رغم أن بعضهم أبقى محلاته مفتوحة.

ولم ترد تقارير عن قيام الشرطة بمداهمات، رغم تشديد الإجراءات الأمنية خلال الاحتجاجات، بحسب شهود عيان.