أسعار 5 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
أسعار العملات العربية
ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الدينار البحريني: 125.14 جنيه للشراء، و126.71 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.
سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، و13.1 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
سعر الدينار الأردني: 66.74 جنيه للشراء، و67.47 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار الكويتي: 154.39 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و155.3 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.