إعلان

أسعار 5 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:57 ص 30/12/2025

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار البحريني: 125.14 جنيه للشراء، و126.71 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، و13.1 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.74 جنيه للشراء، و67.47 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.39 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و155.3 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحريني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية التعاملات الصباحية