ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و13 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار البحريني: 125.14 جنيه للشراء، و126.71 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، و13.1 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.74 جنيه للشراء، و67.47 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.39 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و155.3 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.