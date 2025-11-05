لماذا ارتفع الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه اليوم؟

ارجع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي اليوم، ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه اليوم إلى زيادة الطلب من بعض المستثمرين الأجانب لتسوية مراكزهم المالية مع قرب نهاية العام الحالي بهدف احتساب الربحية.

ارتفع سعر الدولار بنحو 18 قرشا خلال تعاملات اليوم قبل أن يقلل من مكاسبه مع نهاية تعاملات البنوك إلى 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع لكل دولار.

رغم ارتفاع الدولار اليوم فإن الجنيه لا يزال عند أعلى نقطة وصل لها منذ أكثر من عام.

خلال آخر 3 شهور واصل الجنيه الارتفاع مقابل الدولار بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية- أذون وسندات الخزانة- والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تسوية مراكز مستثمرين

قال رئيس أحد البنوك خلال حديثه مع مصراوي، إن ارتفاع الدولار اليوم قد جاء من تسوية بعض المستثمرين الأجانب لمراكزهم الاستثمارية في أذون وسندات الخزانة.

وأوضح أن الأجانب عادة يقومون بتسوية مراكزهم مع قرب نهاية العام وهو ما يؤدي إلى وجود طلب على الدولار وارتفاع سعره ثم يعاود للانخفاض بعد انتهاء الطلب وعودتهم مجددا للسوق المصري.

شهدت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة تدفقات قوية خلال آخر عام ونصف من تحرير سعر الصرف بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وجذبت مصر تدفقات بنحو 25 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة فقط خلال عام ونصف من تحرير سعر الصرف ليقفز إجمالي الرصيد إلى 38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.



عزز ارتفاع سعر العائد على الجنيه وانخفاض قيمة العملة المحلية من تكالب الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بدعم إجراءات الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.

تحرك غير مقلل

ويرى رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الحكومية، أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه جاء بسبب زيادة الطلب على الدولار وفق آلية العرض والطلب.

وقلل من مخاطر تحرك الدولار اليوم في ظل تعافي الجنيه واستمرار تدفق موارد النقد الأجنبي على مصر.



رجحت فيتش سوليوشنز في خدمتها البحثية "BMI" استقرار سعر صرف الجنيه عند 49 جنيها خلال العام المالي الحالي بنهاية يونيو 2026 و49.7 جنيه بالعام المالي المقبل- يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.