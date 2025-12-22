استطلاع لرويترز: توقعات بخفض المركزي المصري أسعار الفائدة 1% الخميس

كتبت- منال المصري:

رجح استطلاع أجرته رويترز اليوم بزيادة التوقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الخميس المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم بشكل طفيف في نوفمبر الماضي.

وأشارت توقعات 14 خبيرا اقتصاديا شملهم الاستطلاع أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% و21% للإقراض بدلا من 21% و22% على التوالي.

ويعقد البنك المركزي المصري ثامن اجتماع له والأخير خلال 2025 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماع نوفمبر الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي خفض المركزي أسعار الفائدة 6.25% على 4 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بعد تباطؤ معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وزيادة التوقعات باتجاه التضخم إلى منحنى نزولي وفق مستهدفات المركزي.

ترى إيفان بورجارا من آي.آي.إف أنه على الرغم من أن أرقام التضخم المواتية تتيح مجالا لخفض أسعار الفائدة فإن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة، وسط قرب تعديلات أسعار تعريفة الكهرباء في بداية العام المقبل.

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.35 في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر، وفق بيان سابق صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.