سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة قرشين، بينما استقر في 9 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.4 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و47.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.