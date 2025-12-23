إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:34 ص 23/12/2025

سعر الدولار مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة قرشين، بينما استقر في 9 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.4 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و47.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر صرف الدولار عر الدولار اليوم لدولار مقابل الجنيه لدولار في 10 بنوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة ببداية تعاملات الثلاثاء