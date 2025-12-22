لأول مرة في تاريخه.. البنك العقاري يربح 6 مليارات جنيه خلال 2025

كتبت- منال المصري:

كشف مدحت قمر الرئيس التنفيذي للبنك العقاري العربي المصري تحقيق البنك إجمالي أرباح قبل الضرائب بوتيرة غير مسبوقة وصلت إلى نحو 6 مليار جنيه منذ بداية عام 2025 مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه العام الماضي لأول مرة في تاريخ البنك .

وأرجع قمر هذه القفزة في الأرباح إلى نجاح البنك العقاري في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة مصر والتي بدأها البنك منذ عدة سنوات بدعم من البنك المركزي المصري.

وتمكن البنك من تحقيق المستهدفات في المجالات المصرفية المختلفة وكذلك مستهدفاته البيعية للأصول التي آلت ملكيتها للبنك خلال الثلاث سنوات السابقة بقيمة بيعية تجاوزت الـ 2 مليار جنيه، وفق قمر.

وأضاف أن هذه النتائج كان له بالغ الأثر في زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليصل الي 5 مليارات جنيه بما يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.