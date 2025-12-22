بعد بيع وحدته في الأردن.. خطة طموحة للبنك العقاري لتوسع أعماله في مصر

أكد مدحت قمر الرئيس التنفيذي للبنك العقاري العربي المصري عن وجود خطة طموحة للبنك للتوسع في السوق المصرفية المصرية بعد إعلان بيع وحدته المصرفية في الإردن لبنك الاتحاد.

وأوضح قمر في بيان له اليوم أن البنك يسعي حاليا لتوسيع خدماته داخل مصر كأحد خطوات إعادة الهيكلة التي بدأها البنك منذ عدة سنوات.

ونجح البنك العقاري المصري العربي من تطوير أعماله من بنك متخصص في العقارات الي بنك تجاري يمارس كافة الأعمال المصرفية، وفق قمر.

ويمتلك البنك نحو 32 فرعا داخل مصر موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بجانب نحو 7 فروع في دولة فلسطين الشقيقة.

واستكمالا لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة، أشار مدحت قمر إلى أن البنك قام بالتوقيع قبل أيام على اتفاقية لبيع أعماله المصرفية في المملكة الأردنية الهاشمية الى بنك الاتحاد وهو شركة مساهمة عامة مسجلة بموجب القوانين الأردنية.

وتشمل عملية البيع جميع موجودات ومطلوبات وحقوق والتزامات البنك العقاري المصري العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشدد قمر أن جميع الحسابات والودائع والتسهيلات والخدمات المصرفية المقدمة في الإردن ستستمر دون أي تغيير أو انقطاع خلال المراحل الانتقالية، وبالتنسيق الكامل مع بنك الاتحاد والجهات الرقابية المختصة.

وحقق البنك العقاري أرباح قبل الضرائب غير مسبوقة وصلت إلى نحو 6 مليار جنيه منذ بداية عام 2025 مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه العام الماضي لأول مرة في تاريخ البنك .

وتمكن البنك من تحقيق المستهدفات في المجالات المصرفية المختلفة وكذلك مستهدفاته البيعية للأصول التي آلت ملكيتها للبنك خلال الثلاث سنوات السابقة بقيمة بيعية تجاوزت الـ 2 مليار جنيه، وفق ما قاله قمر.