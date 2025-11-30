إعلان

صندوق النقد يصل مصر الأسبوع الجاري لإجراء المرجعتين الخامسة والسادسة

كتب : منال المصري

09:50 م 30/11/2025

صندوق النقد الدولي

تصل بعثة من صندوق النقد الدولي مصر الأسبوع الجاري بهدف إجراء المراجعة الخامسة والسادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم منه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار والتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات المتفق عليها.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة.

من أهم الملفات أمام الحكومة مع صندوق النقد الدولي المقرر مناقشتها خلال مراجعة البرنامج تخارج الدولة من الأصول ومرونة سعر الصرف وضبط الدين العام وتوسع ضريبة القيمة المضافة.

وستتمكن مصر في حال اعتماد الصندوق المراجعتين استلام 2.4 مليار دولار فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

على مدار آخر 3 سنوات حصلت مصر على نحو 3.3 مليار دولار من قرض الصندوق النقد الدولي تضمنت دفعة أولى بقيمة 347 مليون دولار بعد إقرار الصندوق قرض لمصر في ديسمبر 2022 ونحو ملياري دولار على 4 دفعات خلال عامي 2024 و2025.

صندوق النقد الإصلاح الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى مدبولي

