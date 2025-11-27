كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟

يتفوق العائد المقدم على أذون وسندات الخزانة المحلية التي تطرحها وزارة المالية عبر البنك المركزي كل أسبوع بشكل ملحوظ عن العائد المقدم على أوعية الادخار في البنوك على نفس الآجال لأول مرة منذ 10 سنوات.

أذون وسندات الخزانة المحلية تشبه الأوراق المالية وتعد أحد البدائل في يد وزارة المالية لجمع سيولة من السوق لسد عجز الموازنة مقابل سعر عائد مجزي.

يتراوح أجل أذون الخزانة بين 3 و6 و9 أشهر وسنة فيما أجل سندات الخزانة يتراوح بين عامين و3 و5 سنوات ويصل أحيانا إلى 15 عاما.

خفضت البنوك أسعار العائد على أوعية الادخار والشهادات إلى أقل مستوى لها منذ 5 سنوات بعد اتجاه المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة أكثر من مرة خلال 2025.

منذ أبريل الماضي خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 6.25% على 4 مرات منذ بداية 2025 لأول مرة من 4 سنوات ونصف آخرها 1% في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

منذ مارس 2022 بدأ المركزي في رفع أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية 27.25% و28.25% للإيداع في مارس 2024 وحتى مارس 2025 قبل قرار الخفض.

ولا تزال أذون الخزانة وسندات الخزانة للعائد الثابت تحتفظ بأسعار عائد مرتفعة تصل إلى 19.5% و26% قبل خصم الضريبة حسب أجل كل أذن أو سند فيما أسعار العائد على الودائع والشهادات بالبنوك تتراوح بين 9% و17% للعائد الثابت.

خطوات استثمار الأموال في أذون وسندات الخزانة المحلية مع الحكومة.

أذون الخزانة:

الحد الأدنى لشراء الأذون: يبدأ من 25 ألف جنيه ومضاعفته.

آجال الاذون: تتراوح على مدد قصيرة الآجل بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة.

العائد: يتم تحديده في كل عطاء من كل أسبوع ويتراوح المتوسط في آخر عطاء بين 25.5% إلى 26% قبل خصم الضرائب.

دورية صرف العائد: يتم صرفه مقدمًا وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ.

شراء الأذون: يتوجه العميل إلى فرع البنك التابع له قبل الساعة 11.30 صباحا لطلب شراء أذون خزانة.

كسر الأذون: يسمح بكسرها من اليوم الثاني من شرائه ولكن يخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.

الاقتراض بضمانها: يسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك ولكن تزيد عن متوسط سعر الإقراض في المركزي بهامش بسيط.

سندات الخزانة:

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه ومضاعفاته ولكن يناسب هذا الاستثمار، الشركات بشكل أكبر نظرًا لطول فترته.

آجال السندات: من عام ويصل إلى 15 عامًا.

العائد المقدم: يتم تحديده بشكل أسبوعي مع كل عطاء وسجل آخر مرة أمس الاثنين بين 19.5% إلى 22.7% سنويًا.

دورية صرف العائد: تتم بشكل دوري كل 6 شهور أو سنة حسب شروط السند المطروح.

شراء سندات الخزانة: يتوجه العميل إلى فرع البنك التابع له قبل الساعة 11.30 صباحا لطلب شراء أذون خزانة.

كسر السندات: يتيح البنك للعملاء كسر السندات قبل انتهاء آجالها من خلال بيعها في البورصة ولكن تخضع للمكسب والخسارة حسب أسعار الفائدة المتداولة في السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك قيمة العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.

الاقتراض بضمان السندات: يسمح البنك للعميل الاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك ولكن تزيد عن متوسط سعر الإقراض في المركزي بهامش بسيط.