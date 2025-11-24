إعلان

بنكا الإمارات دبي الوطني وفيصل يطرحان شهادات ادخار رباعية

كتب : منال المصري

12:59 م 24/11/2025

بنك الإمارات دبي الوطني

يطرح بنكا الإمارات دبي الوطني وفيصل الإسلامي شهادات ادخار ذات العائد الثابت أجل 4 سنوات (شهادات ادخار رباعية) بهدف تحفيز العملاء على الاستثمار في هذا النوع من الشهادات لفترة أطول.

الشهادات الرباعية تقدم عائدا ثابتا على مدار أجل الشهادة دون التأثر بقرارات المركزي سواء بخفض أو رفع الفائدة ولكن العائد المقدم عليها يقل عن الشهادات الثلاثية.

تفاصيل العائد على الشهادات الرباعية في بنكي الإمارات دبي الوطني مصر وفيصل الإسلامي.

بنك الإمارات دبي الوطني

سعر العائد: سجل 14% سنويا.

دورية صرف العائد: تتم بشكل شهري.

الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيه.

فيصل الإسلامي

سعر العائد: سجل 3.4% عائد الربع سنوي.

دورية صرف العائد: تتم بشكل ربع سنوي.

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

