إعلان

بعد قرار التثبيت.. متى يعود البنك المركزي لحسم سعر الفائدة في آخر اجتماع بـ2025؟

كتب : منال المصري

04:21 م 22/11/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعود البنك المركزي مجددا لعقد ثامن اجتماع والأخير خلال 2025 للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 25 ديسمبر المقبل بعد قراره الخميس الماضي.

كان البنك المركزي قرر في اجتماع الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة خلال 2025 عند 21% للإيداع و22% للإقراض بسبب مخاوف من تصاعد مخاطر التضخم.

كان معدل التضخم على مستوى مدن تسارع إلى 12.5% في أكتوبر الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر من 11.7% في سبتمبر الماضي بعد تبعات زيادة أسعار البنزين والسولار.

ويأتي اجتماع المركزي المقبل بعد أن خفض سعر الفائدة 6.25% منذ بداية 2025 على 4 مرات منها 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف و1% في مايو و2% في أغسطس و1% في أكتوبر.

ويخضع قرار المركزي المقبل إلى عدة عوامل منها مدى المخاطر التضخمية المتوقعة ومدى تأثير معدل التضخم الخارجي على مصر واستقرار أسعار النقد الأجنبي.

يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم بين 5% إلى9% خلال الربع الأخير من 2026.

ويرى المركزي أن معدل التضخم يسير في اتجاه المستهدف ولكن أشار إلى تزايد مخاطر التضخم وسط ضبط المالية العامة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي سعر الفائدة معدل التضخم أسعار البنزين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا