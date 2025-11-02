قفز فائض صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر، بما في ذلك البنوك التجارية والبنك المركزي، بنحو 16% على أساس شهري خلال سبتمبر، إلى نحو 20.78 مليار دولار مقابل نحو 17.88 مليار دولار في أغسطس.

جاء ذلك بعد أن فقد فائض صافي الأًول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري نحو 3.2% في أغسطس الماضي على أساس شهري لأول مرة منذ 3 أشهر بسبب تراجع الفائض في البنوك التجارية.

تم احتساب سعر صرف الجنيه المصري عند 48.66 جنيه لكل دولار في أغسطس و47.93 جنيه في سبتمبر الماضي.

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين

أرجع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمصر منذ يونيو الماضي إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، مع استمرار زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.