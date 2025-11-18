ضمت قائمة مجلة فوربس للشرق الأوسط لأقوى 100 رؤساء تنفيذيين بالمنطقة 15 مصريا ضمن قطاع البنوك والعقارات والاتصالات والكهرباء والمؤسسات المالية.



وبحسب تقرير فوربس، فإن عام 2025 تتسارع الشركات في المنطقة نحو تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، بينما يبرز توجه واضح نحو الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة.

ويُعدّ التركيز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، من أبرز السمات المشتركة في قائمة هذا العام، في ظل تصاعد التحديات المناخية عالميًا.

15 مصريا ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط

1- حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة "e&" الإمارتية

جاء في المركز الأول على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين وفي المركز 8 بالقائمة ككل.



انضم دويدار إلى مجموعة (&e) عام 2015 بوصفه الرئيس التنفيذي للعمليات، ثم تولّى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية عام 2016، قبل تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة عام 2020.

خلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 23.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.5 مليار دولار، بينما تزايد عدد مشتركيها بنسبة 13.1% ليبلغ 198 مليون مشترك.

2-محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

جاء في المركز الثاني على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين والـ 29 على مستوى القائمة ككل.

سبتمبر 2024 انتقل الإتربي من رئاسة بنك مصر إلى البنك الأهلي وقد قاد البنك الأهلي 10 قروض مشتركة بقيمة 5.5 مليار دولار، لدعم مشروعات كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، حتى الربع الأول من عام 2025. في عام 2024، أدار البنك 32 قرضًا مشتركًا بقيمة 6.5 مليار دولار.

3- أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق الإماراتية

جاء في المركزي الثالث على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين والـ 32 على مستوى القائمة ككل.



انضمّ عبد العال إلى المشرق عام 2017، وتولّى منصبه الحالي عام 2019. وفي النصف الأول من عام 2025، بلغ إجمالي أصول المجموعة 80 مليار دولار، وحققت دخلًا تشغيليًا قدره 1.7 مليار دولار.

4- أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة الإماراتية

جاء في المركز الرابع على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين والـ 34 على مستوى القائمة ككل.

تولى إسماعيل منصبه الحالي في يناير 2023، بعد توليه سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية.

وتقدر أصول المجموعة بأكثر من 19 مليار دولار، كما يعمل لديها نحو 41 ألف موظف.

5- هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة مصر

جاء في المركز الخامس على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين والـ 35 على مستوى القائمة ككل.

ويعمل مصطفى في مجموعة طلعت مصطفى القابضة، منذ أكثر من 40 عامًا.

وتعمل المجموعة على تطوير مشاريع سكنية وفندقية عبر محفظة أراضٍ تمتد على مساحة قدرها 115 مليون متر مربع في مصر والسعودية وعُمان، بالإضافة إلى 14 مليون متر مربع مخطط تطويرها في العراق.



6- هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

جاء في المركز السادس على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين وفي الـ 44 على مستوى القائمة ككل.

تولى عكاشة منصبه الحالي في سبتمبر بعد انتهاء ولايته الثالثة في البنك الأهلي المصري.

ولدى بنك مصر أكثر من 880 فرعًا في مصر، كما يملك 5 فروع في الإمارات، وفرعًا في فرنسا، وبنوكًا تابعة في لبنان وألمانيا، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكينيا، وشبكة من بنوك المراسلة حول العالم، حتى أغسطس 2025.

7- أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك مصر

جاء في المركز السابع على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين والـ 47 على مستوى القائمة ككل.

انضم السويدي إلى شركة العائلة المدرجة 1986، وتولى منصبه الحالي 2006.



أما اليوم، فتملك الشركة أكثر من 34 منشأة إنتاج في 19 دولة، ويعمل لديها 19 ألف موظف، كما تُصدر منتجاتها إلى أكثر من 110 دول حول العالم.

8- شريف بشارة الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي

جاء في المركزي الثامن على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين والـ 49 على مستوى القائمة ككل.

يشغل بشارة منصبه الحالي في مجموعة محمد وعبيد الملا منذ عام 2018.

وقد أعلنت شركة إشراق للضيافة، وهي قسم إدارة الأصول والضيافة التابع للمجموعة، عن شراكة استراتيجية مع شركة سامكو هولدينج في أبريل 2025، لتطوير مشروعين فندقيين في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

9- هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر "CIB"

جاء في المركز التاسع على مستوى الرؤساء التنفيذيين والـ 52 على مستوى القائمة ككل.

أُعيد تعيين عز العرب رئيسًا تنفيذيًا، وعضوًا في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر، في نوفمبر 2024.

وفي أكتوبر 2025، قدّم البنك تمويلًا مصرفيًا طويل الأجل بقيمة 632 مليون دولار للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم مشاريع البنية التحتية والمرافق، والطاقة، والمياه، والنقل.

10- باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي.

جاء في المركز العاشر على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين والـ 64 على مستوى مصر.

شغل جمال منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 2013، وبدأ مسيرته المهنية في البنك التجاري الدولي- بنك تشيس الوطني سابقًا- في مصر عام 1990.

وخلال أول 9 أشهر من عام 2025، بلغت إجمالي أصول بنك قطر الإسلامي 59 مليار دولار، كما سجل إجمالي دخل قدره 2.3 مليار دولار.

11- محمد السمان الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي للاستثمار السعودية

جاء في المركز الـ 11 على مستوى المصريين والـ 66 على مستوى القائمة ككل.

انضم السمان إلى شركة الراجحي للاستثمار، وتولى منصبه الحالي في مايو 2021.



وتملك الشركة محفظة استثمارية متنوعة بمليارات الدولارات في كيانات مختلفة، بما في ذلك مصرف الراجحي، وشركة حديد الراجحي، والشركة السعودية للتطوير السياحي، وشركة مياه بيرين، وغيرها. في مارس 2025.

واستحوذت شركة حصانة الاستثمارية، مدير الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، على حصة 40% في شركة بيرين من شركة الراجحي للاستثمار.

12- كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة، إي اف چي القابضة مصر

جاء في المركز الـ 12 على مستوى المصريين وفي الـ 74 على مستوى القائمة ككلة.

انضم عوض إلى إي اف چي القابضة 1998، وتولى منصبه الحالي عام 2013.

في النصف الأول من عام 2025، بلغت إجمالي أصول المجموعة 4.2 مليار دولار، وحققت إيرادات قدرها 232.5 مليون دولار.

13- طارق يوسف حسني الرئيس التنفيذي لشركة "جمجوم فارما" السعودية.

جاء في المركز الـ 13 على مستوى الرؤساء التنفيذيين والـ 76 على مستوى القائمة ككل.



تولى حسني منصبه الحالي عام 2021. وخلال أول 9 أشهر من عام 2025، وبلغ حجم الإنتاج عبر 3 منشآت تصنيعية تابعة لشركة جمجوم فارما 128 مليون وحدة.

وخلال الفترة نفسها، أطلقت الشركة 6 منتجات تجارية جديدة، ليصل إجمالي محفظتها إلى 147 منتجًا، كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي في الإيرادات، لتصل إلى 319 مليون دولار.

14- طارق السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك) القطرية.

جاء في المركز الـ 14 على مستوى الرؤساء التنفيذيين المصريين والـ 84 على مستوى القائمة ككل.

انضم السيد إلى شركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك) عام 2002، وتولى منصبه الحالي عام 2017.

وبين عامي 2024 و2025، سلمت الشركة وحدات المشروع السكني (JW Marriott Residences) إلى الملاك، لتعد خطوة بارزة لتوسع آرتك نحو قطاع السكن الفاخر، وإضافة جديدة لمحفظتها التي تضم 35 فندقًا ومنتجعًا.

15- محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء في المركز الـ 15 على مستوى الرؤساء التنفيذيين والـ 86 على مستوى القائمة ككل.

انضم عبدالباري إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي في منصب المدير المالي للمجموعة عام 2020، وتولى منصبه الحالي في عام 2024.

وفي نهاية سبتمبر بلغ إجمالي أصول البنك 73.4 مليار دولار، مع انضمام 225 ألف متعامل جديد إلى المصرف منذ بداية العام.