مسؤول بالمركزي: 32 مليار جنيه حجم العمليات المنفذة في 6 شهر عبر "أبل بي”

قال محمد عامر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع والعمليات البنكية، إن المنصة الوطنية لترميز البطاقات التي مكنت من خدمات الدفع اللاتلامسبة عبر الهواتف الذكية منها "أبل بي" التي أطلقت في ديسمبر 2024 حققت نجاحا واضحا.

وأوضح خلال كلمته في معرض بافكس للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية اليوم بالقاهرة أن العمليات المنفذة عبر منصة ترميز البطاقات سجلت أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025 .

وكشف عامر عن إجراء خطة حاليا لتفعيل ترميز البطاقات على أنظمة أندوريد للتوسع في خدمات الدفع الرقمية.