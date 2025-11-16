إعلان

بي إن بي باريبا يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة تفوق توقعات الحكومة

كتب : منال المصري

02:52 م 16/11/2025

بنك بي إن بي باريبا

رفع بنك بي إن بي باريبا، أحد البنوك الفرنسية العالمية، توقعاته لاتساع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 5.2% خلال العام المالي الحالي من 4.4% للعام المالي السابق وسط نظرة متفائلة تفوق توقعات الحكومة المصرية.

كان البنك المركزي المصري توقع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي إلى 5% فيما توقعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الاقتصاد قرب الـ 5% خلال العام المالي الحالي.

ورفع بي أن بي باريبا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 5.5%، وفق تقرير صادر للبنك تلقى مصراوي نسخة منه.

وأشار البنك إلى أنه على الرغم من أن البيئة تتسم بارتفاع التضخم، وقيود الميزانية، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، كان انتعاش النشاط الاقتصادي المصري أقوى من المتوقع خلال السنة المالية 2025¹. وبلغ النمو الاقتصادي 4.4%، مقارنةً بـ 2.4% في السنة المالية 2024.

بنك بي إن بي باريبا الحكومة البنوك الفرنسية العالمية البنك المركزي المصري

