أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib"، أن مجلس إدارة البنك وافق من حيث المبدأ على اقتراح إصدار برنامج سندات اسمية ذات عائد وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، تُصدر على عدة إصدارات بالجنيه المصري، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن برنامج السندات الذي تصل قيمته الإجمالية إلى يستهدف 20 مليار جنيه تمويل الخطط التوسعية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار، ومن المقرر أن يتم طرح السندات طرحاً خاصاً أو عاماً.

هذا وقد دعا مجلس إدارة البنك الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد للموافقة على شروط وتفاصيل الاصدار.

وأكد البنك أن تنفيذ الإصدار سيتم بعد استيفاء جميع الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية العامة غير العادية للبنك، وذلك لضمان التوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها في السوق المصري.

ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية بنكsaib الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو والتوسع في السوق المصرية.