بنك الإسكندرية يقترض 20 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

كتب : منال المصري

03:46 م 18/12/2025

بنك الإسكندرية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" الموافقة على إقراض بنك الإسكندرية 20 مليون دولار بهدف إعادة إقراضها للعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتمويل الأخضر.

الحزمة تشمل قرضًا بقيمة 17 مليون دولار في إطار برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني"، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، و3 ملايين دولار تقدم بتمويل مشترك مع صندوق المناخ الأخضر، وفق بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم.

بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر. تأسس عام 1957، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام 2007.

ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع في القطاع المصرفي الخاص في البلاد بإجمالي 173 فرعًا تنتشر في جميع المحافظات الرئيسية، ويعمل به ما يزيد على 4,300 موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 1.85 مليون عميل.

ويقدم البنك خدماته بنشاط لمجموعة واسعة من القطاعات، موفراً منتجات وخدمات وحلولاً مالية ذات قيمة مضافة لعملائه من الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات.

ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشاريع في جميع أنحاء البلاد.

بنك الإسكندرية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة

