البنك المركزي يبع أذون خزانة بـ60 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة محلية أجل 3 و9 أشهر بقيمة 60 مليار جنيه غدا الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

كان البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، باع أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر "182 يوما" وسنة "364 يوما" في عطاء الخميس بنحو 96 مليار جنيه بأكثر من 36% من السيولة المستهدف جمعه بقيمة 70 مليار جنيه وسط زيادة طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين.

بحسب بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر إلى نحو 26.66% مقابل نحو 26.72% بالعطاء السابق.

متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة تراجع إلى نحو 25.55% اليوم مقابل نحو 25.61% بالعطاء السابق.

تقدم المستثمرون بطلبات شراء في عطاء اليوم بنحو 216 مليار جنيه بأكثر من ضعفي السيولة المستهدفة بسعر فائدة وصل أقصاه 28% على أذون أجل سنة و30% على أذون أجل 6 أشهر.

يستهدف البنك المركزي من طرح أذون الخزانة بشكل دوري كل أسبوع جمع سيولة لوزارة المالية لسد نفقاتها بسبب عجز الموازنة الذي يأتي من اتساع الفجوة بين إيرادات ونفقات الدولة.

كانت وزارة المالية المصرية اعلنت رفع مستهدفاتها للاقتراض من السوق المحلية عبر عطاءات أذون وسندات الخزانة بنحو 47% خلال أكتوبر الحالي إلى 845 مليار جنيه مقابل 575 مليار جنيه بنفس الشهر من 2024 ، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

جمعت المالية نحو 3.4 تريليون جنيه خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي ما يعادل نحو 91% من إجمالي مستهدفاته السنوي البالغ نحو3.57 تريليون جنيه.