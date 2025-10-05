بنك مصر يخفض سعر الفائدة على حساب التوفير

خفض بنك مصر سعر الفائدة على الشرائح المختلفة لحساب التوفير العادي بنسبة 1.5%، وفق آخر تحديث للأسعار منشورة على موقعه الإلكتروني.

وجاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% يوم الخميس للمرة الرابعة منذ بداية 2025 إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي في بنك مصر.

- سن العميل: من 21 عامًا إلى فوق، ودون مصاريف في فعالية الشمول المالي.

- سعر الفائدة للشريحة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه: يتراوح بين 8.75 % سنويًا للعائد الشهري، و9% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 9.125% سنويًا للعائد نصف السنوي، و9.25% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: يتراوح بين 9% سنويًا للعائد الشهري، و9.25% سنويًا للعائد ربع السنوي، و9.375 % سنويًا للعائد نصف السنوي، و9.5% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: يتراوح بين 9.5% سنويًا للعائد الشهري، و9.75% سنويًا للعائد ربع السنوي، و9.875% سنويًا للعائد نصف السنوي، و10% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 250 ألف إلى 500 ألف جنيه: يتراوح بين 10% سنويًا للعائد الشهري، و10.25% سنويًا للعائد ربع السنوي، و10.375 % سنويًا للعائد نصف السنوي، و10.5% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة لأكثر من 500 ألف جنيه إلى فوق: يتراوح بين 10.5% سنويًا للعائد الشهري، و10.75% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 10.875% سنويًا للعائد نصف السنوي، و11% سنويًا للعائد السنوي.