سعر الدولار اليوم ينخفض مقابل الجنيه بنحو 14 قرشا بنهاية التعاملات
كتب : منال المصري
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 6 و14 قرشا بنهاية تعاملات اليوم في 10 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.
بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.
بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.
البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.
بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
بنك قناة السويس: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
بنك الإسكندرية: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
بنك التعمير والإسكان: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع بتراجع 14 قرشا.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.