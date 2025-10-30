إعلان

سعر الدولار اليوم ينخفض مقابل الجنيه بنحو 14 قرشا بنهاية التعاملات

كتب : منال المصري

04:11 م 30/10/2025

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 6 و14 قرشا بنهاية تعاملات اليوم في 10 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.

بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك قناة السويس: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك الإسكندرية: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك التعمير والإسكان: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع بتراجع 14 قرشا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

