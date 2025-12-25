البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 5% خلال الربع الرابع من 2025

قال البنك المركزي المصري إن تقديراته تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سيسجل حوالي 5% خلال الربع الربع من 2025 مقابل 5.3% خلال الربع الثالث.

وأوضح في تقرير الفائدة اليوم للجنة السياسة النقدية، أن النمو في الربع الثالث من 2025 جاء مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية، وفق البيان.

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام، أسعار الفائدة 1% للمرة الخامسة منذ بداية 2025، إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وبعد قرار اليوم يكون المركزي قد خفّض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 7.25% توزعت ابتداءً من أبريل بواقع 2.25%، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر و1% في ديسمبر الجاري.