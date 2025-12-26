ارتفع في 7 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بينما تراجع في قناة السويس، فيما استقر في بنكين، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.