قال محمد عيسى رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، مجموعة نصائح للعملاء لحماية بياناتهم المصرفية من أي سطو أو اختراق وضرورة اتخاذ الحذر والحيطة حتى لا يقعوا فريسة للنصب.

وأكد خلال مداخلة في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي "أحمد سامي" على ضرورة عدم مشاركة العملاء أي بيانات شخصية مع أي حد ولا يتم التعامل مع أي لينك من أرقام مجهولة.

أهم النصائح:

- موظفو البنك لا يطلبوا بيانات العملاء.

- البنك المركزي ينسق بين البنوك ويطلعهم على كافة الطرق الاحتيالية الجديدة.

- الاحتيال المصرفي يتم بطرق عديدة مثل الاتصال التليفوني وهي طريقة تسمى social engineering

- البنك لا يتواصل مع العملاء لتحديث البيانات.

- الصفحة الرسمية للبنوك تكون موثقة بالعلامة الزرقاء.

- التصيد الإلكتروني عن طريق اللينك في رسالة على التليفون أو عن طريق الايميل.

- البنك الأهلي لديه أكثر من 23 مليون عميل و 38 مليون بطاقة.

- البنك الأهلي لديه إدارات تعمل طوال العام على مدار 24 ساعة لحماية العملاء.

- الرسائل الخاصة بالـOTP تكون موضحة عملية بالكامل لابد من قراءة الرسالة بوضوح والتأكد من صحة العملية.