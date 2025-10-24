مسؤول بأفريكسيم بنك: مشروعات قيد الإعداد بقيمة 3.6 مليار دولار

قال أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، إن مصرفه قدم تيسيرات لصالح 22 شركة في قارة أفريقيا ومنطقة الكاريبي بقيمة إجمالية تبلغ 15.6 مليار دولار.

أضاف في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمها البنك الأفريقي للاستيراد اليوم، أنه مول تنفيذ مشروعات شركات إنشاءات بالقارة السمراء بقيمة 8.6 مليار دولار.

أشار إلى أن هناك مشروعات قيد الإعداد بقيمة 3.6 مليار دولار، دون أن يحدد ماهية هذه المشروعات.

ولفت إلى أن البنك كان قد مول تنفيذ مشروع أحد السدود في تنزانيا، إلي جانب إنشاء شبكة طرق تربط كوت دي فوار بمالي.

وفي منطقة شرق أفريقيا قد وفر البنك لتمويل لصالح إحدى الشركات لإنشاء شبكة طرق لربط تنزانيا بكينيا.

وينظم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اليوم وغدا بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالية لوداع البروفيسور بنديكت أوراما الرئيس المنتهية ولايته للبنك، وتنصيب جورج إلومبي رئيسا.