أول بنك مصري بالسعودية.. البنك الأهلي يفتتح فرعه بالرياض رسميا غدا

أعلن البنك الأهلي المصري افتتاح أول فروعه السعودية غدا الخميس، وذلك بعد حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على مزاولة العمل المصرفي من خلال فرعه في العاصمة السعودية الرياض.

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن افتتاح البنك الأهلي المصري في الرياض جاء في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نطاق خدماته وتعزيز تواجده الدولي.

وأشار إلى أن السلطات بالسعودية ممثلةً بالبنك المركزي السعودي والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة قدمت كافة التسهيلات في مختلف المراحل الخاصة بتأسيس الفرع وصولاً إلى مرحلة الحصول على التراخيص اللازمة للافتتاح.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام وتطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي في البنك الأهلي المصري بالرياض.

وكذلك تم اختيار أفضل الكوادر البشرية في سوق العمل، حيث تم تدريب تلك الكوادر لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة التي سيقدمها البنك، إضافة الى الحفاظ على الهوية المؤسسية المتميزة للبنك في كافة تصميمات الفرع وتأثيثه.

وأشار الإتربي إلى حرص البنك على التواجد الفعلي في السعودية من خلال افتتاح فرع له، يهدف إلى خدمة الشركات العاملة بالسعودية للتعاون في مختلف المجالات.

وأكد أن الفرع يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء من خلال خدمات مصرفية مقدمة للشركات، إضافة الى عمليات تمويل التجارة بمختلف أنواعها، حيث يطمح البنك من خلال هذا الفرع إلى دعم الشركات والمستثمرين لتحقيق أهدافهم المصرفية.