لمدة أسبوعين.. فتح حسابات مصرفية مجانا ودون حد أدنى للرصيد بالبنوك

أعلن عدد من البنوك فتح حسابات مصرفية مجانا للعملاء الجدد ودون حد أدنى للرصيد للعملاء الجديد بداية من اليوم ولمدة أسبوعين بمناسبة اليوم العالمي للادخار التي تعد إحدى فعاليات البنك المركزي للشمول المالي.

وأعلن بنك الأهلي ومصر وإتش إس بي سي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري لتنمية الصادرات وغير ذلك من البنوك الأخرى مشاركتها في اليوم العالمي للادخار ورفع القيود على فتح الحسابات.

كما تتيح البنوك خلال فعالية اليوم العالمي للادخار فتح محافظ ذكية وإصدار بطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع والاشتراك في خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي مجانا دون احتساب رسوم.

ويتم فتح حساب العادي أو الجاري بصورة الرقم القومي للعميل من سن 15 عاما إلى فوق بشرط تكون البطاقة سارية بعد استيفاء الطلبات المطلوبة.

يعمل البنك المركزي على تكريس ثقافة التعامل مع البنوك بين فئات المجتمع عبر إطلاق العديد من المبادرات وتخفيف القيود.