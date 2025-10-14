200 مليون جنيه.. بنك البركة يحصل على تمويل من تنمية المشروعات

أعلن بنك البركة مصر توقيع اتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، يحصل بموجبها على تمويل بقيمة 200 مليون جنيه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، بهدف إعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بعوائد تنافسية تشجعهم على التوسع والنمو.

وفي هذا الإطار، بلغ حجم التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مما يعكس التزام البنك بتوسيع قاعدة الدعم لهذا القطاع الحيوي.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، إن هذه الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات تأتي كخطوة استراتيجية تعكس التزام بنك البركة مصر بدعم التنمية المستدامة وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذه الجهود ساعدت في تجاوز نسبة 25% من محفظة البنك لصالح هذا القطاع، بما يرسخ دور البنك كشريك تنموي استراتيجي للاقتصاد المصري.

وقال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن التعاون مع بنك البركة يتفق مع خطة عمل الجهاز والتي تهدف للتنوع في آليات التمويل لتلبية احتياجات العملاء.

وأضاف رحمي أن العقد الحالي يهدف لتمكين الشباب وأصحاب المشروعات في جميع المحافظات من الحصول على التمويلات اللازمة لبدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة والتركيز على أصحاب المشروعات الذين يقومون بتوفيق أوضاعهم وينضمون للقطاع الرسمي لمساعدتهم على الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة مشيرا إلى أن العقد يستهدف أيضا التركيز على مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي والمشروعات الصناعية والمشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات ومشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وكذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وقال أحمد سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك البركة – مصر، إن تمويلات البنك ساهمت حتى الآن في تمويل 965 مشروعًا متنوعًا تشمل الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية والأنشطة الطبية والتجارية، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.