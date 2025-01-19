سعر الدولار يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين 3 و 8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 8 بنوك ، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في بنك التعمير والاسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.31 جنيه للشراء، و 50.41 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.32 جنيه للشراء، و 50.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.3 جنيه للشراء ، و 50.4 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.36 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

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