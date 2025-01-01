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بنوك مصر تستأنف العمل غدا في هذه المواعيد

05:52 م الأربعاء 01 يناير 2025

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كتبت- منال المصري:

تستأنف البنوك العمل غدا الخميس في نفس المواعيد الرسمية للموظفين والجمهور بعد تعطيل العمل بها اليوم الأربعاء بمناسبة إغلاق السنة المالية 2024.

وتعود البنوك لاستئناف العمل غدا الخميس في المواعيد الرسمية من 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين ومن الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور.

ويعمل في القطاع المصرفي 36 بنكا خاضعا تحت رقابة البنك المركزي بعد خروج الأهلي اليوناني بعدد نحو 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

بنوك مصر تستأنف العمل غدا إغلاق السنة المالية 2024 البنك الأهلي اليوناني
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