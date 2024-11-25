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انخفاض أسعار 4 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الاثنين بالبنك الأهلي

10:41 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

الدينار الكويتي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 4 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.46 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و161.52 جنيه للبيع بتراجع 22 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.16 جنيه للشراء، و 13.23 جنيها للبيع بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.49 جنيه للشراء، و 13.53 جنيه للبيع بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.26 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و 131.87 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الريال القطري: 12.58 جنيه للشراء، و 13.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.44 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و70.11 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال القطري البنك الأهلي المصري
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