يتجه بنكا الأهلي ومصر الحكوميان إلى عدم طرح شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع مماثلة للشهادات الـ 23.5% و27% مع قرب استحقاقها في يناير المقبل بسبب اتجاه منحنى العائد للانخفاض.

وأكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عدم الاتجاه إلى رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الحالية وسط زيادة احتمالات خفض العائد مجددا.

ونصح الإتربي خلال تصريحات إعلامية عملاء بنكي الأهلي ومصر بإعادة تجديد حصيلة الشهادات الـ 23.5% و27% مجددا في الشهادات القائمة ذات سعر العائد الثابت 27% أو المتناقص الذي يصل إلى 23% مؤكدا عدم زيادة أسعار الفائدة.

وللمرة الثانية يحين أجل استحقاق الشهادات مرتفعة العائد لأجل عام، بعائد 23.5% يُصرف شهريًا و27% يُصرف سنويًا، بداية من يناير المقبل وحتى آخر أجل لها في أبريل، بإجمالي حصيلة تتجاوز تريليون جنيه.

ونصح الإتربي العملاء بسرعة الاستثمار في الشهادات القائمة ببنكي الأهل ومصر وسط تزايد الاحتمالات بخفض سعر الفائدة متوقعا خفض المركزي للفائدة بين 4 و5% خلال العام المقبل.

ويطرح بنكا الأهلي ومصر حاليًا نوعين فقط من الشهادات؛ الأول شهادة بعائد متدرج يمنح 23% في السنة الأولى، و18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، بمتوسط عائد يبلغ نحو 17% طوال مدة الشهادة.

أما النوع الثاني فهو شهادة بعائد ثابت 17% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، يُصرف عائدها شهريًا، وفقًا لما أوضحه الإتربي.

رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي عدم اتجاه بنكي الأهلي ومصر إلى طرح شهادة جديدة بسعر فائدة مرتفع بعد الاتجاه النزولي لمعدل الفائدة والتضخم.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية ستجذب العملاء لإعادة اكتتاب حصيلة الـ 23.5% و27% في الشهادات القائمة.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 6.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف على 4 مرات إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وأكد عبد العال أن أسعار الفائدة ترتبط دائما بمعدلات التضخم وفي حال اتجاه التضخم لمستوى نزولي سنجد تراجع في أسعار الفائدة مجددا.

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% خلال نوفمبر من 12.5% في أكتوبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد عبد العال أن مدخرات العملاء بالبنوك الخاصة المهاجرة لصالح شهادات بنكي الأهلي ومصر قد يعودن مجددا إلى بنوكهم مع انتهاء أجل الشهادة ذات سعر الفائدة المرتفع وتقارب العائد بين البنوك.