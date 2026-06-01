أكد المجلس الأعلى للجامعات أنه يمكن للطالب تحويل الماجستير المهنى إلى أكاديمى وذلك بعد دراسة مقررات وعمل بحث وذلك فى إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات أنه يتحدد عدد المقررات المفروضة على طالب المعادلة حسب درجة البكالوريوس الحاصل عليها الطالب.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات أنه وفى حالة رغبة الطالب فى القيام بهذا الاجراء، يتم تقديم طلب معادلة على النظام الإلكترونى لمعادلة الدرجات العلمية.

وبحسب النظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية، فإن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية الذى يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

