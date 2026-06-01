قدمت الدكتورة رحاب سليم مصطفى، قسم صحة الطفل، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، مجموعة من النصائح للأطفال بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى، حيث يعد من المناسبات السعيدة للأطفال، لكنه قد يرتبط ببعض العادات الغذائية أو السلوكية التي تؤثر على صحتهم. لذلك يحتاج الأهل إلى الانتباه لعدة أمور لضمان عيد آمن وممتع.

ونصحت مصطفى، خلال مقالة علمية، صادرة عن المكرز القومي للبحوث، بالاعتدال في تناول اللحوم لأن الإفراط في تناول اللحوم قد يسبب عسر هضم أو إمساك وآلام بالمعدة لذلك يُفضل تقديم كميات مناسبة حسب عمر الطفل وتجنب الدهون الزائدة وأيضا إدخال الخضروات والسلطات مع الوجبات.

شرب الماء بكثرة

وقالت إن الأطفال قد ينشغلون باللعب والزيارات وينسون شرب الماء، ما يزيد خطر الجفاف خاصة مع الطقس الحار، ونصحت بتقديم الماء بشكل متكرر وتقليل المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية وهو ما قد يشعر بعض الأطفال بالخوف أو التوتر عند مشاهدة الذبح أيضا، لذلك لا يجبر الطفل على المشاهدة ونكتفى بشرح الأمر بطريقة بسيطة تناسب عمره ولابد من إبعاد الأطفال الصغار عن أدوات الذبح.

وتابعت: خلال العيد تتغير عادات الطعام، لذلك يحتاج الطفل لنظام متوازن يحافظ على نشاطه وصحته فلابد من تقديم وجبة متوازنة للطفل تشمل بروتين فى صورة لحم مطهو جيدًا وخضروات و فواكه طازجة.

وتعتبر أفضل طرق الطهي الشوى أو السلق أو الطهي في الفرن بدلا من القلى الغزير بالزيوت.

وفيما يلي نصائح لحماية الأطفال من مشاكل الهضم في العيد

- تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة

- عدم تناول الطعام بسرعة

- تقليل المشروبات الغازية

- تشجيع الطفل على الحركة واللعب

