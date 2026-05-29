إعلان

الأسنان تصل لـ350 ألفًا.. مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA

كتب : عمر صبري

03:00 ص 29/05/2026

كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA وترأس مجلس أمنائها الدكتورة نوال الدجوي قيمة مصروفات العام الجامعي الجديد بتنسيق الجامعات 2026-2027 وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

وحددت جامعة MSA قيمة مصروفات الكليات طبقا لشرائح مقسمة إلى 4 فئات هي (A,B,C,D) وتعتبر الفئة A أقل في المصروفات فيما تعتبر الفئة D الأكبر في المصروفات.

مصروفات وكليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA

تتراوح مصروفات كلية طب الأسنان ما بين 235 ألف جنيه وحتى 350 ألفًا، وتتراوح مصروفات كلية العلاج الطبيعي ما بين 145 ألف جنيه، و250 ألف جنيه.

كما تتراوح مصروفات كلية الصيدلة ما بين 135 ألف جنيه و210 آلاف جنيه، وكلية التكنولوجيا الحيوية ما بين 90 و200 ألف جنيه، وأيضًا كلية التغذية وتكنولوجيا الغذاء ما بين 90 ألف و200 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة مصروفات كلية علوم الحاسب ما بين 113 و190 ألف جنيه، وكلية الفنون والتصميم ما بين 95 و200 ألف جنيه، وكلية علوم الإدارة ما بين 100 و200 ألف جنيه.

فيما تتراوح مصروفات كلية الإعلام ما بين 85 ألفًا إلى 200 ألف جنيه، وكلية اللغات والترجمة ما بين 60 ألفًا و150 ألف جنيه.

download_2_11zondownload (1)_1_11zon

اقرأ أيضًا:

لا تشتروا هذه اللحوم.. أستاذ سموم يكشف أخطر طرق الغش

كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات

الرئيس السيسي يتصدر غلاف مجلة جامعة القاهرة "روافد إفريقية"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة تنسيق الجامعات الثانوية العامة مصروفات MSA نوال الدجوي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رسالة زوجة حسام حسن للجماهير عقب مباراة مصر وروسيا الودية
رياضة محلية

رسالة زوجة حسام حسن للجماهير عقب مباراة مصر وروسيا الودية
هل يؤدي الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت في جميع المواد؟
مدارس

هل يؤدي الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت في جميع المواد؟
حالتا وفاة و8 مصابين.. صور من حادث الطود المروع بالأقصر (صور)
أخبار المحافظات

حالتا وفاة و8 مصابين.. صور من حادث الطود المروع بالأقصر (صور)
رسالة زوجة حسام حسن للجماهير عقب مباراة مصر وروسيا الودية
رياضة محلية

رسالة زوجة حسام حسن للجماهير عقب مباراة مصر وروسيا الودية
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف مبيعات النفط العسكرية لطهران
شئون عربية و دولية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف مبيعات النفط العسكرية لطهران

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان