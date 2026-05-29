أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA وترأس مجلس أمنائها الدكتورة نوال الدجوي قيمة مصروفات العام الجامعي الجديد بتنسيق الجامعات 2026-2027 وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

وحددت جامعة MSA قيمة مصروفات الكليات طبقا لشرائح مقسمة إلى 4 فئات هي (A,B,C,D) وتعتبر الفئة A أقل في المصروفات فيما تعتبر الفئة D الأكبر في المصروفات.

مصروفات وكليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA

تتراوح مصروفات كلية طب الأسنان ما بين 235 ألف جنيه وحتى 350 ألفًا، وتتراوح مصروفات كلية العلاج الطبيعي ما بين 145 ألف جنيه، و250 ألف جنيه.

كما تتراوح مصروفات كلية الصيدلة ما بين 135 ألف جنيه و210 آلاف جنيه، وكلية التكنولوجيا الحيوية ما بين 90 و200 ألف جنيه، وأيضًا كلية التغذية وتكنولوجيا الغذاء ما بين 90 ألف و200 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة مصروفات كلية علوم الحاسب ما بين 113 و190 ألف جنيه، وكلية الفنون والتصميم ما بين 95 و200 ألف جنيه، وكلية علوم الإدارة ما بين 100 و200 ألف جنيه.

فيما تتراوح مصروفات كلية الإعلام ما بين 85 ألفًا إلى 200 ألف جنيه، وكلية اللغات والترجمة ما بين 60 ألفًا و150 ألف جنيه.

