تراجع الذهب قليلا اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار النفط، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق ‌النار مع إيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4527.36 دولار للأوقية الأونصة بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 4558.10 دولار، وفقا لرويترز.