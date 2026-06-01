نشر المركز القومي للبحوث مقالا علميا للدكتورة أميرة عبد الجواد، من قسم الكيمياء الحيوية الطبية، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، عن أضرار الإفراط في الأكل خلال عيد الأضحى، ذكرت خلاله أن عيد الأضحى من المناسبات التي تكثر فيها الولائم والأطعمة الدسمة، خاصة اللحوم الحمراء والدهون والمقليات، الأمر الذى قد يسبب العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر على الجسم بشكل مباشر.

وأضافت أن الاستمتاع بالأكل جزء من أجواء العيد، إلا أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم الذي قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم أو إلى تراكم الدهون على الكبد أو إلتهاب البنكرياس في الحالات الشديدة.

وتابعت: خلال أيام العيد يستهلك كثير من الناس سعرات حرارية عالية بسبب كثرة الطعام والحلويات وقلة الحركة، مما يؤدى إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم مما يؤدى الى ارتفاع خطر الإصابة بالسمنة على المدى الطويل.

واستطردت: قد يؤدى الإكثار من البروتينات والدهون عبئا إضافيًا على الكبد والكلى، وقد يسبب إرهاق الكبد وزيادة حمض اليوريك الذى يمكن أن يؤدى الى تكوّن حصوات الكلى، ويمكن تجنب المشكلات الصحية بالإكثار من الخضروات، وشرب الماء، وممارسة المشي يوميًا.

ونصحت بتقليل الدهون والحلويات، وتناول الوجبات بكميات معتدلة للحفاظ على صحة الجسم والاستمتاع بالعيد دون مشكلات صحية.

