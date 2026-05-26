قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، إن عيد الأضحى فرصة مثالية لتحقيق التوازن بين الاستمتاع بالأطباق التقليدية والحفاظ على الصحة والحيوية، بعيدًا عن الحرمان أو التعرض للمشكلات الصحية.

وأوضح حسونة، خلال نشرة علمية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع مجموعة من الإرشادات العلمية البسيطة كالتالي:

استراتيجية تجهيز المعدة

1- ابدأ وجبتك بتناول الألياف من خلال السلطة الخضراء المضاف إليها الخل، ما يساعد على تقليل امتصاص الدهون، يليها البروتين لتعزيز الشعور بالشبع، ثم النشويات مثل الفتة أو الرقاق بكميات معتدلة.

2. تقنيات تجهيز اللحوم لتعزيز الهضم يفضل اختيار القطعيات الأقل دهونًا مثل الرقبة أو الفخذ، مع إزالة الدهون الظاهرة.

3- التتبيلة الذكية حيث يُنصح بنقع اللحوم في الليمون أو الخل أو الزبادي، مما يساهم في تقليل المواد الضارة بنسبة تصل إلى 90%، مع إضافة أعشاب مثل الروزماري والزعتر الغنية بمضادات الأكسدة.

4- الإنزيمات الهاضمة باستخدام الكيوي أو البابايا في التتبيل يساعد على تطرية الألياف البروتينية وتسهيل الهضم، وبالنسبة لطرق الطهي فيُفضل الشواء أو السلق أو الطهي في الفرن بدلًا من القلي بالسمن.

الصيام المتقطع والمشروبات صديقة الهضم

5- يمكن تطبيق نظام الصيام المتقطع (16/8) بشكل مرن لإراحة الجهاز الهضمي، وتقليل مستويات الإنسولين، وتعزيز حرق الدهون.

6- يُفضل استبدال المشروبات الغازية بالماء أو مشروبات صحية مثل الزنجبيل بالليمون، أو الشاي الأخضر بالنعناع بعد الوجبة بساعة.

نصائح ذهبية للنشاط

7- عدم إهمال وجبة الإفطار لتجنب الإفراط في تناول الطعام، وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا لتعزيز الإحساس بالشبع.

8- اعتماد الوجبات الهجينة من خلال دمج اللحم مع بروتينات نباتية مثل العدس أو الفطر، ما يقلل الدهون المشبعة.

9- ممارسة المشي لمدة 15 دقيقة بعد الأكل للمساعدة في ضبط مستويات السكر.

10- الالتزام بقاعدة “الثلث” (ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس) لتجنب التخمة واضطرابات الهضم.

