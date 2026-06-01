إعلان

أكسيوس: مبادرة أمريكية لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

كتب : وكالات

05:51 ص 01/06/2026

ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الـ48 الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار جهود أمريكية لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية.

وبحسب المسؤول الأمريكي، طرحت المبادرة في سياق المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، وتقضي في مرحلتها الأولى بوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن توسيع التصعيد أو تنفيذ عمليات إضافية في بيروت.

وأضاف المسؤول، أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام خفض تدريجي للتوتر وصولا إلى وقف فعلي للأعمال العدائية.

أشار إلى أن الرئيس اللبناني سعى إلى طرح المقترح والعمل على التوصل إلى تفاهم بشأنه، إلا أن رد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان، وفق تعبيره، "مراوغا ومخيبا للآمال".

وأوضح المسؤول، أن بري أكد قدرته على ضمان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه أصر على أن توقف إسرائيل عملياتها أولا.

اتهم المسؤول الأمريكي حزب الله باتباع التوجهات الإيرانية، معتبرا أن الحزب لا يضع مصلحة الشعب اللبناني في مقدمة أولوياته، كما زعم أن طهران تسعى إلى إطالة أمد الصراع في لبنان بهدف الظهور لاحقا باعتبارها الطرف الذي أسهم في احتواء الأزمة.

وأكد المسؤول، أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل الاستمرار في تحمل الهجمات التي تتعرض لها، مضيفا أن أسرع طريق لخفض التصعيد وحماية المدنيين من جميع الأطراف هو أن يوقف حزب الله إطلاق النار فورا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو حزب الله التصعيد بين إسرائيل وحزب الله إسرائيل جنوب لبنان الرئيس اللبناني

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات دفاعية على مواقع في منطقتي جوروك وقشم بـ إيران
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات دفاعية على مواقع في منطقتي جوروك وقشم بـ إيران
بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
أخبار السيارات

بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
رياضة عربية وعالمية

رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
زووم

رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
ارتفاع الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الإثنين
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الإثنين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان