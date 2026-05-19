كشف المجلس الأعلى للجامعات الخطوات الرسمية لاستخراج شهادة معادلة للطلاب الحاصلين على الدرجات العلمية من المعاهد حيث يتعين إحضار الشهادة من المعهد موضح بها قرار المعادلة ومختومة من وزارة التعليم العالى ويتم تقديم طلب استخراج الشهادة بطريقتين 2026:

1- عن طريق موقع المجلس الأعلى للجامعات scu.eg ثم الدخول على "الخدمات الإلكترونية" ثم "معادلة الدرجات العلمية"، ولتقديم طلب استخراج الشهادة يتعين الضغط على "تقديم طلب استخراج شهادة" واستكمال الإجراءات على النظام الإلكترونى حتى نهايتها، ثم يتم طباعة تقرير الطلب ثم ارساله مرفق الشهادة+ إيصال سداد المقابل المادي لاستخراج الشهادة، ويتم إرسال الطلب بالبريد السريع على العنوان التالى: إدارة المعادلات- المجلس الأعلى للجامعات- مبنى جامعة القاهرة- الجيزة.

2 - أو الحضور لمكتب خدمة المواطنين بالمجلس الأعلى للجامعات ويتم سداد المقابل المادي لاستخراج الشهادة بخزينة المجلس وتقديم الطلب مرفق به الشهادة المطلوبة (لخريجي الطب البشرى وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض، يتم تقديم شهادة الامتياز أيضا).

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يستغرق استخراج الشهادة مدة أسبوعين يتم بعدها إرسالها على العنوان الذي يحدده الطالب داخل ج.م.ع. بالبريد السريع المصري.

وأشار إلى أن مكتب خدمة المواطنين بالمجلس الأعلى للجامعات ومقره داخل حرم جامعة القاهرة يعمل من الأحد إلى الخميس (السبت إجازة رسمية) من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا (يرجى الحضور قبل الساعة الواحدة ظهرا عدا يوم الخميس قبل الثانية عشر ظهرا حتى يتسنى سداد الرسوم بالخزينة).

وتابع المجلس الأعلى للجامعات: ويستثنى من ذلك الخريجين الجدد دفعة العام الدراسي الحالي حيث انه يتم التقديم عن طريق مندوب الجامعة او المعهد.

