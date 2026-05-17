قبل ما تسافر.. 4 شروط أساسية للتأكد من اعتماد الجامعات خارج مصر

كتب : عمر صبري

06:00 ص 17/05/2026

المجلس الأعلى للجامعات

أكدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات أنها تختص بالنظر فى معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية، أما الاعتراف بالجامعات واعتمادها فيكون من خلال وزارة التعليم العالى فى الدولة المانحة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنومعادلة الدرجات العلمية تتم حالة بحالة بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية وتقدمه بطلب النظر فى المعادلة مرفقا به كافة المستندات الخاصة بها، ويتم عرض حالة الطالب على لجان الفحص والتقييم المختصة ثم على لجنة المعادلات تمهيدا لإصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات المناسب فى شأن معادلتها بالدرجة المناظرة التى تمنحها الجامعات المصرية.

وفيما يلي 4 شروط هامة تضمن معادلة شهادتك من جامعة خارج مصر عقب التخرج والسفر 2026:

١- يشترط أن تكون الجامعة المانحة لهذه الدرجات العلمية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي فى الدولة المانحة.

٢- معادلة الدرجات العلمية فى التخصصات العملية تستلزم أن تكون الدراسة قد تمت بانتظام كامل Full Time.

٣- بالنسبة للإعتراف بالجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية يضاف إلى ما سبق أن تكون الجامعة Accredited Institution of post-secondary education ومدرجة بدليل مجلس التعليم الأمريكى American Council on Education.

٤- بالنسبة للاعتراف بفروع الجامعات فى دول مختلفة عن المقر الرئيسى يضاف إلى ما سبق ضرورة اعتراف وزارة التعليم العالى فى الدولة الموجود بها الفرع وكذا وزارة التعليم العالى فى الدولة التى تقع فيها الجامعة الأم.

إقرأ أيضا:

