إعلان

ماذا قالت مجلة Science عن بحث معهد الفلك بشأن الأهرامات والزلازل؟

كتب : عمر صبري

05:00 ص 01/06/2026

الأهرامات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت مجلة "Science" تقريراً حديثاً يُشيد بنتائج دراسة بمعهد البحوث الفلكية واصفةً الهرم الأكبر بأنه "مُخمّد طبيعي ممتاز للزلازل" (Great earthquake dampener) رغم إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية "NRIAG" السابق عن بحث الفريق البحثي المنشور في دورية "Scientific Reports" التابعة لمؤسسة Nature.

وأبرز التقرير كيف أثبت علماء معهد الفلك أن الهيكل الضخم للهرم يهتز بتردد يختلف تماماً عن التربة المحيطة به، وهو ما يعمل كعازل طبيعي (Buffer) يشتت الموجات الزلزالية ويمنع تضخمها؛ مما يُفسر علمياً سر صموده المذهل لآلاف السنين، كما ظهر جلياً في ثباته خلال زلزال عام 1992.

كما سلّطت المجلة الضوء أن هذا الصرح العبقري لم يُبنَ بمحض الصدفة، بل هو تتويج لقرون من البنائين المصريين الذين طوروا تقنيات بناء فعالة للغاية من خلال التعلم من كل من النجاحات والإخفاقات السابقة.

إقرأ أيضًا:

الأسنان تصل لـ350 ألفًا.. مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA

كيف تقلل المواد الضارة في اللحوم بنسبة 90%؟.. أستاذ تغذية ينصح بهذه التتبيلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأهرامات معهد الفلك مجلة Science الزلازل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"شقاوة" تنتهي بكارثة.. حبس أب متهم بإنهاء حياة طفلته بالفيوم
أخبار المحافظات

"شقاوة" تنتهي بكارثة.. حبس أب متهم بإنهاء حياة طفلته بالفيوم
أكلت كتير في العيد؟.. خبيرة تكشف مخاطر الإفراط في تناول اللحوم والحلويات
جامعات ومعاهد

أكلت كتير في العيد؟.. خبيرة تكشف مخاطر الإفراط في تناول اللحوم والحلويات
حدث بالفن | عزاء والد حمو بيكا وإصابة فيفي عبده وتفاصيل عملية مي عز الدين
زووم

حدث بالفن | عزاء والد حمو بيكا وإصابة فيفي عبده وتفاصيل عملية مي عز الدين
المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
نصائح طبية

المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان