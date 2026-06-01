نشرت مجلة "Science" تقريراً حديثاً يُشيد بنتائج دراسة بمعهد البحوث الفلكية واصفةً الهرم الأكبر بأنه "مُخمّد طبيعي ممتاز للزلازل" (Great earthquake dampener) رغم إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية "NRIAG" السابق عن بحث الفريق البحثي المنشور في دورية "Scientific Reports" التابعة لمؤسسة Nature.

وأبرز التقرير كيف أثبت علماء معهد الفلك أن الهيكل الضخم للهرم يهتز بتردد يختلف تماماً عن التربة المحيطة به، وهو ما يعمل كعازل طبيعي (Buffer) يشتت الموجات الزلزالية ويمنع تضخمها؛ مما يُفسر علمياً سر صموده المذهل لآلاف السنين، كما ظهر جلياً في ثباته خلال زلزال عام 1992.

كما سلّطت المجلة الضوء أن هذا الصرح العبقري لم يُبنَ بمحض الصدفة، بل هو تتويج لقرون من البنائين المصريين الذين طوروا تقنيات بناء فعالة للغاية من خلال التعلم من كل من النجاحات والإخفاقات السابقة.

