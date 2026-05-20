استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صوفيا زاخاراكي، وزيرة التعليم والشؤون الدينية والرياضة اليونانية، بحضور نيكولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر واليونان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر واليونان، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف الدول الصديقة، بما يسهم في دعم تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

واستعرض قنصوة سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على التوسع في البحث العلمي التطبيقي، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن، تنفيذًا لرؤية الدولة في تعظيم الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال دعم الابتكار، وتعظيم مساهمة البحث العلمي في توفير حلول علمية وتكنولوجية للتحديات التنموية في مختلف التخصصات.

وأشار الوزير إلى تكثيف الاهتمام بالربط بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الصناعة والإنتاج، وكذلك خلق حلقات تواصل بين الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومختلف الوزارات والجهات؛ لتلبية احتياجاتها البحثية في تخصصاتها، وتسريع التحول في مجال البحث العلمي نحو البحث العلمي التطبيقي، ودعم النتائج البحثية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وبحث الجانبان فرص التعاون في إنشاء مراكز بحثية مشتركة، وتطوير مشروعات بحثية تخدم عددًا من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والغاز والصناعات الكيماوية، بما يعزز الاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية بين البلدين، ويربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

ومن جانبها، أشارت وزيرة التعليم والشؤون الدينية والرياضة اليونانية إلى تطور مسارات التعاون الأكاديمي بين مصر واليونان خلال الفترة الأخيرة، لافتةً إلى مجالات التعاون بين الجامعات المصرية واليونانية، ومن بينها التعاون بين جامعة العاصمة وجامعة ديموقريطس اليونانية، فضلًا عن التعاون القائم مع الوزارة لبحث إنشاء فرع جامعة باتراس اليونانية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدةً حرص الجانب اليوناني على بحث المزيد من فرص التعاون المشترك مع مؤسسات التعليم العالي المصرية، بما يدعم تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين البلدين.

وأشادت الوزيرة بالتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدةً أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وناقش الجانبان توسيع التعاون مع الجانب اليوناني، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية مع الدول الأوروبية، المتمثل في توسيع الاستفادة من برامج ومبادرات التعاون الأوروبي، وفي مقدمتها برنامج «هورايزون أوروبا» وبرنامج «إيراسموس بلس»، إلى جانب افتتاح مكتب دعم التعاون الأوروبي بالوزارة؛ بهدف دعم الباحثين المصريين، وتعزيز فرص المشاركة في المشروعات البحثية والبرامج الأكاديمية المشتركة مع المؤسسات الأوروبية.

حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتورة غادة عبدالباري، أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي.

