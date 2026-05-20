"تعقيم شامل وتوعية للعاملين".. تحرك استباقي من "السياحة" لمواجهة إيبولا

كتب : أحمد العش

08:20 ص 20/05/2026

الاستعداد لمواجهة إيبولا

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن الوزارة تطبق خطة وقائية متكاملة لتعزيز إجراءات الصحة والسلامة داخل الفنادق والمنشآت السياحية، من خلال رفع مستويات النظافة والتعقيم بشكل دوري، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية للعاملين حول أساليب الوقاية والتعامل مع أي حالات مشتبه بها.

وأكد "المصدر" في تصريحات لمصراوي، أن جميع المنشآت السياحية تعمل ضمن منظومة متابعة صحية دقيقة، مشددًا على عدم تسجيل أي إصابات بفيروس إيبولا بين السائحين.

تنسيق مستمر مع وزارة الصحة ومتابعة عالمية

أوضح المصدر المسؤول أن وزارة السياحة تتابع بشكل دائم مع وزارة الصحة والسكان مستجدات الوضع الصحي عالميًا، خاصة ما يتعلق بالأمراض المعدية والفيروسات، عبر قنوات اتصال رسمية تعمل على مدار الساعة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، ودعم ثقة الأسواق الدولية في المقصد السياحي المصري.

الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس إيبولا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في سياق متصل، إن مصر خالية تمامًا من أي إصابات بفيروس إيبولا، مؤكدًا وجود تنسيق مباشر مع منظمة الصحة العالمية لرصد أي حالات اشتباه بشكل مبكر.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات تلفزيونية، أن المتابعة الوبائية مستمرة بشكل دقيق مع الجهات الدولية، في إطار منظومة إنذار مبكر تهدف لمنع دخول أي أمراض معدية إلى البلاد.

إجراءات وقائية صارمة ومتابعة للمنافذ

أوضح "عبد الغفار" أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء، وإنما عبر الملامسة المباشرة لسوائل جسم المصاب، وغالبًا ما يظهر بعد بدء الأعراض مثل ارتفاع الحرارة، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية تعد الأكثر عرضة للإصابة.

وأضاف أنه لا توجد أي حاجة لتقييد حركة السفر أو تعليق الطيران، في ظل عدم وجود دلائل علمية على انتقال الفيروس عبر المسافرين بشكل وبائي.

تعزيز الاستعدادات وإنجازات صحية دولية

أكد المتحدث الرسمي، في سياق متصل، رفع درجة الاستعداد في جميع المطارات والموانئ والمنافذ البحرية، مع منع دخول أي حالة مشتبه بها فور رصدها، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي حالات وافدة من المناطق الموبوءة حتى الآن.

