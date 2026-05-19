إعلان

منح جامعية في الهند للطلاب والباحثين المصريين.. رابط التقديم والشروط 2026

كتب : عمر صبري

06:00 ص 19/05/2026

منح جامعية في الهند للطلاب والباحثين المصريين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل إعلانات المنح الجديدة ومنها إعلان عن منحة مقدمة من المعهد الهندي للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.

وأوضح قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن سفارة نيودلهى أفادت من المعهد الهندى للتكنولوجيا إدارة تنمية الموارد المائية بالمعهد بولاية أوتار خالد شمال الهند بشأن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمى 2026/2027 للدرجات العلمية التالية:

1- ماجستير / دبلوم تنمية وإدارة الموارد المائية، لحاملى الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية، وميكانيكا الهندسة، والهندسة الكهربائية.

2- ماجستير/ دبلوم إدارة مياه الرى ، لحاملى الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية ، والهندسة الزراعية.
3- ماجستير/ دبلوم مياه الشرب والصرف الصحى ، الشهادات الجامعية فى مجالات الهندسة المدنية ، والهندسة الزراعية والهندسة الكيميائية والهندسة البيئية.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتعين تقديم طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير / الدبلوم قبل يوم 15 يوليو 2026، علمًا بأن مدة الدراسة الخاصة بدرجات الماجستير تبلغ عامين، فى حين تبلغ مدة الدراسة لدرجة الدبلوم عام واحد.

ولمزيد من التفاصيل حول شروط التقديم والمصروفات الدراسية من خلال تحميل الكتيب المتاح اضغط هنا.
وأكد قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

إقرأ أيضا:

تنسيق الجامعات الأجنبية 2026.. برامج جامعة كوين مارجريت بالعاصمة

منح جامعة برومانيا للطلاب المصريين 2026.. رابط التقديم والشروط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منح جامعية الباحثين المصريين منح الهند التعليم العالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بوتين: صداقتنا مع الصين ليست موجهة ضد أحد.. ونحن نعمل معا من أجل السلام
شئون عربية و دولية

بوتين: صداقتنا مع الصين ليست موجهة ضد أحد.. ونحن نعمل معا من أجل السلام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19-5-2026.. شبورة ورياح
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19-5-2026.. شبورة ورياح
"بعد هدف الدقائق الأخيرة".. اشتباكات قوية بين لاعبي الاتحاد السكندري وغزل
رياضة محلية

"بعد هدف الدقائق الأخيرة".. اشتباكات قوية بين لاعبي الاتحاد السكندري وغزل
بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
زووم

بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
عم أحد ضحايا مجزرة أبنوب: المتهم صدم بن أخويا وفر هاربًا.. وحاولوا ملاحقته
أخبار المحافظات

عم أحد ضحايا مجزرة أبنوب: المتهم صدم بن أخويا وفر هاربًا.. وحاولوا ملاحقته

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان