اليوم.. حقوق عين شمس تنظم ندوة دولية "النظام القضائي الصيني"

كتب : عمر صبري

06:30 ص 19/05/2026

كلية الحقوق جامعة عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة قانونية بعنوان "النظام القضائي الصيني"، والتي تأتي تجسيداً للتعاون المشترك بين الكلية والنيابة العامة الصينية والنيابة العامة المصرية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الآليات والنظم القضائية الدولية وتبادل الخبرات القانونية بين الجانبين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنسيق الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما يأتي هذا الحدث من تنظيم مكتب التعاون الدولي بالكلية، تحت إشراف الدكتور أحمد فتحي خليفة مدير المكتب، والدكتورة بسمة عادل السن نائب مدير المكتب، تعزيزاً للدور الأكاديمي والريادي للكلية في الانفتاح على الأنظمة القانونية العالمية.

تُقام فعاليات الندوة اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، في تمام الساعة الثالثة عصراً، بمدرج كلية الحقوق الجديد.

