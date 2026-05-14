كشف قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل إعلانات المنح الجديدة والتي تضم منح مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2026-2027.



أوضح قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سفارة رومانيا بالقاهرة أفادت بتخصيص منح للدراسات الجامعية والعليا بالجامعات الرومانية للطلبة المصريين.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه المنح وشروطها وكيفية التقديم يرجى زيارة الموقع الالكترونى







وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

